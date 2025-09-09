Itamaraty repudia ameaça militar dos EUA contra o Brasil: ‘Proteger a liberdade de expressão é defender a democracia’

Posição do governo brasileiro veio após a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmar que o presidente Donald Trump ‘não tem medo de usar o poder econômico nem militar, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Marcello Casal JrAgência Brasil Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores



O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) condenou nesta terça-feira (9) a declaração da Casa Branca sobre a possibilidade de sanções econômicas ou uso do poder militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Em nota oficial, a pasta afirmou: “O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania.”

O Itamaraty também repudiou qualquer tentativa de grupos antidemocráticos de instrumentalizar governos estrangeiros para pressionar instituições nacionais. A posição do governo brasileiro veio após a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmar que o presidente Donald Trump “não tem medo de usar o poder econômico nem militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.

No mesmo dia, o julgamento retomou os votos do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, ambos pela condenação de Bolsonaro e dos sete réus considerados parte do núcleo da trama golpista. Durante a sessão, Dino destacou que nenhuma pressão externa interferirá na decisão do STF: “Será que as pessoas acreditam que um tuíte de uma autoridade de um governo estrangeiro vai mudar um julgamento no Supremo?”, questionou.