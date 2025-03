Jair Renan Bolsonaro chora em discurso na Câmara ao defender irmão e pede respeito à sua família

Deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou sua intenção de solicitar uma licença para residir nos Estados Unidos

Reprodução/Youtube Vereador Jair Renan Bolsonaro chora durante discurso na Câmara de Santa Catarina



O vereador Jair Renan Bolsonaro, do PL de Santa Catarina, emocionou-se durante seu discurso na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Ele se manifestou em defesa de seu meio-irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que recentemente anunciou sua intenção de solicitar uma licença para residir nos Estados Unidos. Na sessão anterior, o vereador Eduardo Zanatta, do PT, havia insinuado que a decisão de Eduardo para se mudar seria motivada pelo receio de enfrentar problemas legais. Em resposta, Jair Renan pediu que respeitassem sua família e criticou as ofensas dirigidas a eles. Ele também mencionou a tristeza de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou emocionado com a escolha do filho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de ter anunciado sua licença, Eduardo Bolsonaro ainda não formalizou o pedido junto à Mesa Diretora da Câmara. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, revelou que o partido tem planos de lançá-lo como candidato ao Senado por São Paulo, com a expectativa de que ele retorne ao Brasil em um período de quatro meses. No entanto, Eduardo deixou claro que não tem uma data definida para voltar, afirmando que só retornará quando Alexandre de Moraes não estiver mais no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele justificou sua decisão de permanecer nos Estados Unidos como parte de uma busca por sanções contra aqueles que violam os direitos humanos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA