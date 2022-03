‘Jamais dividirei meu palanque com quem tem esse tipo de opinião’, diz Moro sobre Mamãe Falei; veja repercussão

Deputado estadual foi a Ucrânia ajudar vitimados pela guerra e afirmou que as mulheres na região ‘são fáceis porque são pobres’

Reprodução/Instagram/@sf_moro - 18/02/2022 Sergio Moro se posiciona após áudios vazados de Arthur do Val, o 'Mamãe Falei'



Após o deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo, Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido pelo apelido de “Mamãe Falei”, ter áudios divulgados em que chama as mulheres e refugiadas da Ucrânia de “fáceis porque “são pobres”, o cenário político repercutiu o ocorrido e muitas figuras conhecidas se posicionaram publicamente. Sergio Moro (Podemos), ex-juiz e pré-candidato à presidência da República, que havia selado uma parceria com o MBL e declarado que Arthur seria sua opção de voto para o comando do Palácio dos Bandeirantes, afirmou nesta sexta-feira, 04, que lamenta e repudia as falas do parlamentar. O presidenciável afirma, ainda, que as declarações são “incompatíveis com qualquer homem público” e afirma que tal posicionamento pode configurar crime. Moro também exigiu um posicionamento do partido político, que dividem, e anuncia que jamais compartilhará seu palanque ou apoiará pessoas “que têm esse tipo de opinião e comportamento.”

Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) March 4, 2022

Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos, sigla que abriga Moro e Arthur, emitiu uma nota em que classifica as afirmações de ‘Mamãe Falei’ como “gravíssimas e inaceitáveis”. A política ressalta que as falas “não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro País, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra”. A parlamentar reiterou que o Podemos “repudia com veemência as declarações” e que um procedimento disciplinar interno será aberto para que a apuração dos fatos seja concluída. Abreu afirma, ainda, que não conseguiu realizar contato com Arthur, pois o mesmo encontra-se em voo.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) utilizou as suas redes sociais para repudiar as declarações de Arthur sobre as mulheres ucranianas. Segundo a parlamentar, são palavras asquerosas, preconceituosas sexistas” e considera que uma pessoa pública não pode ser “tão cruel” e se manifestar desta maneira “ainda diante de um cenário de guerra”. Por fim, a congressista afirma que o membro do MBL (Movimento Brasil Livre) “se comporta como moleque tardio” e cobra que o mesmo seja tratado com “a severidade que merece – por seu partido e por seus eleitores”.

Repúdio com todas as forças as declarações de @arthurmoledoval sobre as mulheres ucranianas.

São palavras asquerosas, preconceituosas, sexistas.

Sou neta de uma ucraniana, Da Anna Kolacktiuk, e me sinto ofendida pessoalmente com esse insulto a essas mulheres q têm sofrido tanto. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) March 5, 2022

Tabata Amaral (PSB-SP), deputada federal, reiterou que as falas de Arthur são “nojentas” e que “a misoginia e o machismo prevalecem até mesmo nos momentos de maior sofrimento.” Segundo a parlamentar, a “objetificação das mulheres é ainda mais revoltante” já que as envolvidas enfrentam uma situação de guerra. “É dever de todos, sobretudo líderes políticos, prezar pelo respeito.”

As falas nojentas de @arthurmoledoval

nos lembram que a misoginia e o machismo prevalecem até mesmo nos momentos de maior sofrimento. Essa objetificação das mulheres é ainda mais revoltante por ser pessoas enfrentando uma guerra, em que suas próprias vidas estão em risco. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) March 4, 2022

Gil Diniz (PL-SP), deputado estadual e companheiro de Arthur na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais que o membro do MBL é um “irresponsável, moleque, canalha, mentiroso, falso” e que entrará com um pedido de cassação de mandato contra ‘Mamãe Falei’.

Cessação do mandato do Deputado @arthurmoledoval nesse momento é pouco, mas, é o mínimo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve fazer nesse momento. Estou entrando mais uma vez com uma representação no Conselho de ética da Alesp! pic.twitter.com/FpPnf3O4vJ — Gil Diniz (@carteiroreaca) March 4, 2022

Outro companheiro de ‘Mamãe Falei’ na Alesp, o deputado Coronel Telhada reproduziu parte das falas de Arthur nas suas redes sociais e afirmou que a opinião do parlamentar é “covarde, preconceituoso, machista e imoral”, além de revelar os reais objetivos da ida a Ucrânia.

“As mulheres refugiadas ucranianas são fáceis, porque são pobres" foi um tapa na cara do mundo civilizado. Além de ser um comentário covarde, preconceituoso, machista e imoral, #mamaefalei nos revela as verdadeiras intenções de quem disse que estava viajando para ajudar… — Coronel Telhada ⭐️⭐️⭐️ (@coroneltelhada) March 4, 2022

Isa Penna (PSOL-SP), que também divide a Assembleia Legislativa de São Paulo com Arthur, afirmou em vídeo que o deputado a ligou para saber o quão ‘encrencado’ estava diante da confusão. Ainda assim, a parlamentar afirmou que ele está “muito ferrado” e que entrará com uma representação jurídica contra o deputado.