Jaques Wagner informa que disputará reeleição ao Senado em 2026

Em publicação nas redes sociais, o líder do governo na Casa Alta também afirmou que o presidente Lula novamente será candidato à Presidência da República nas proximas eleições

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO Senador destacou que, apesar das especulações, sua prioridade atual é focar no desenvolvimento da Bahia e do Brasil



Neste domingo (25), o líder do governo no Senado Federal, senador Jaques Wagner, anunciou oficialmente a candidatura de Lula à reeleição, ao mesmo tempo em que confirmou a intenção do presidente Lula de disputar a presidência em 2026. A declaração foi feita através de suas redes sociais, em resposta a rumores que sugeriam uma possível desistência de sua candidatura ao Senado para apoiar Gilberto Kassab na Bahia. Wagner aproveitou a oportunidade para reafirmar seu apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia pelo PT, no mesmo ano. Em sua publicação, o senador destacou que, apesar das especulações, sua prioridade atual é focar no desenvolvimento da Bahia e do Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A confirmação de Wagner e a possível candidatura de Lula em 2026 foram reforçadas por declarações anteriores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essas movimentações políticas indicam um aquecimento para as eleições de 2026, com o PT centrando suas esperanças em figuras já conhecidas, como Lula e Wagner, devido à falta de novos herdeiros políticos dentro do partido. A estratégia parece ser mais uma questão de sobrevivência política do que de renovação, com o partido apostando em lideranças estabelecidas para manter sua influência.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA