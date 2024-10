João Campos é reeleito para a Prefeitura do Recife e mira governo de Pernambuco em 2026

Vitória reforça posição do político do PSB como um possível nome para disputar o Palácio do Campo das Princesas; partido conquistou o quarto mandato consecutivo na capital do Estado

WILSON CASTRO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO João Campos conquistou vitória expressiva no Recife



João Campos (PSB) foi reeleito prefeito do Recife neste domingo (6) com uma vitória expressiva no primeiro turno, alcançando 77,93% dos votos válidos após 83,09% das urnas apuradas. Seu principal adversário, Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, obteve 13,96%. Dani Portela (PSOL) e Daniel Coelho (PSD), ficaram com 3,84% e 3,25% dos votos, respectivamente. Com essa vitória, o PSB conquistou o quarto mandato consecutivo na prefeitura da capital pernambucana. Campos, que já havia vencido as eleições de 2020 no segundo turno, desta vez liderou as pesquisas desde o início, consolidando uma vitória no primeiro turno.

Ao longo de seu primeiro mandato, João Campos focou em ações como a ampliação de vagas em creches, obras de contenção de encostas e investimentos em eventos, como o Carnaval. A vitória também reforça sua posição como um possível nome para disputar o governo de Pernambuco em 2026. A escolha do vice-prefeito, Victor Marques (PC do B), foi estratégica, já que Campos pode deixar o cargo em abril de 2026 para disputar o governo estadual.

