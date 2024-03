João Campos lidera corrida eleitoral em Recife em todos os cenários e chega a 70% das intenções de votos

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que 81,8% dos entrevistados aprovam a gestão municipal, enquanto 15,7% desaprovam

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito da cidade do Recife, João Campos



O prefeito de Recife, João Campos, lidera a corrida eleitoral para a prefeitura da capital pernambucana em todos os cenários. É o que mostra levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 5. Segundo a pesquisa, o atual gestor e pré-candidato à reeleição no município detém os maiores índices de intenções de votos entre os eleitores, assim como possui a menor rejeição entre os possíveis candidatos. No levantamento espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos, João Campos é citado como opção de 30,8% dos entrevistados, atrás dele aparece Gilson Machado (1,5%) e João Paulo (1%), além de outros candidatos com menos de 1%. Dos participantes, 55,7% não souberam responder e 9,1% são brancos e nulos.

Por sua vez, nos três cenários estimulados – quando os entrevistados recebem a lista de pré-candidatos – João Campos é opção para mais de 64% dos participantes, chegando a registrar 70,2% das intenções de votos contra 7% de Daniel Coelho e 5,7% de Gilson Machado. Neste caso, indecisos representam 6,4% dos participantes e brancos e nulos, 9,1%. Quanto a rejeição, Campos aparece com o menor índice: 11,5%. Dos candidatos que os participantes não votariam de jeito nenhum, João Paulo lidera com 31,8% de rejeição, seguido por Daniel Coelho (27,1%), Túlio Gadelha (23,6%), Gilson Machado (21,3%) e Dani Portela (20,2%).

Ainda com relação a João Campos, o novo levantamento traz a avaliação da administração municipal. Para 68,4% dos entrevistados, a gestão é ótima ou boa, enquanto 19,6% consideram regular e 10,7% ruim ou péssima. O governo municipal é aprovado por 81,8% dos participantes e desaprovado por 15,7%. Os resultados representam aumento da avaliação positiva da gestão municipal, bem como a queda da percepção negativa entre os moradores de Recife. Em abril de 2023, 42,2% consideram o governo de Campos ótimo ou bom, 37,1% regular e 18,7% ruim ou péssimo. A aprovação era de 66,3% e a desaprovação, 28,4%.

Governo estadual

Já com relação ao governo estadual, o cenário se inverte. A gestão da governadora Raquel Lyra é considerada ótima ou boa por 20,9% dos participantes, enquanto 35,7% consideram a administração regular e 41,5% ruim ou péssima. No ano passado, “ótima e boa” chegavam a 39,5% e “ruim ou péssima”, 21,5%. Além disso, a taxa de aprovação do governo caiu de 63,1% de abril de 2023 para 37,5% nesta pesquisa, ao mesmo tempo que a desaprovação foi de 30,6% para 58,4%.

Governo federal

Na esfera federal, a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada ótima ou boa para 43,6% dos moradores de Recife, regular para 23,3% e ruim ou péssima para 31,4%. O governo Lula 3 é aprovado por 58,4% dos participantes do levantamento e desaprovado por 38,4%. Os dados também representam uma piora na avaliação federal. Em abril de 2023, o governo era aprovado por 62,6% dos entrevistados no município e desaprovado por 32,5%.