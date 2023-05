João Farias anuncia saída da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo

Anúncio ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, em um vídeo divulgado em uma rede social; motivo da saída não foi infomrado

Reprodução/Câmara de Araraquara João Farias anunciou sua saída da Prefeitura de São Paulo



João Farias (Republicanos) anunciou sua saída do cargo de secretário municipal de Habitação de São Paulo, nesta segunda-feira, 29. Ele estava no cargo desde 2019, na gestão do então prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu em maio de 2021. O anúncio ocorreu em um vídeo, publicado em seu Instagram, no fim da tarde desta segunda-feira. Porém, ele não especificou o motivo da saída. “Tudo na vida tem momento de virar a página. Deixo a secretaria com um sentimento de dever cumprido, com vontade de quem queria fazer mais, mas com a certeza que fiz tudo aquilo que estava em meu alcance”, disse o agora ex-secretário. Mesmo fora da prefeitura, Farias disse que continuará lutando pela cidade. “Assumo o compromisso de continuar lutando por uma cidade mais igualitária, onde tenha menos pessoas vivendo nas ruas e que sejamos capazes de produzir a dignidade das pessoas ofertando o direito à casa própria”. Ele aproveitou a oportunidade e fez agradecimentos à Bruno Covas e também ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O ex-secretário é uma das principais lideranças do Republicanos em São Paulo. Farias também foi secretário-adjunto da Habitação e assumiu o lugar de Aloísio Pinheiro, em 2019. Ele também esteve à frente da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo entre julho de 2018 a fevereiro de 2019. Atuou como vereador em Araraquara, onde também exerceu a função de presidente da Câmara Municipal.