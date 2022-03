João Roma anuncia candidatura ao governo da Bahia pelo PL

Ministro da Cidadania deixa o Republicanos para se filiar ao partido do presidente Jair Bolsonaro

NTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO João Roma vai se candidatar ao governo da Bahia



O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou nesta sexta-feira, 25, que vai deixar o Republicanos e se filiar ao PL para se candidatar ao governo da Bahia. Aceitei com entusiasmo o desafio de, junto ao PL, apresentar à Bahia um modelo que resgate nosso orgulho e protagonismo nacional. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e ao presidente do Republicanos, Marcos Pereira, pelo acolhimento e elevado espírito público”, escreveu nas redes sociais. “Quero uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, retirando obras do papel e transformando a vida das pessoas com educação, segurança e emprego. Colocamos de pé o maior programa de transferência de renda da nossa história, o Auxílio Brasil. E trabalharemos com dedicação e compromisso”, acrescentou. Além de João Roma, outros sete ministros devem deixar o governo para concorrer a vagas na Câmara, no Senado ou aos governos estaduais.