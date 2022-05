Joice critica possibilidade de Leite concorrer a vice após perder prévias: ‘Fica feio’

Deputada defendeu uma candidatura própria do PSDB à presidência, mas ressaltou que desrespeito às prévias foi ‘um erro’

Reprodução/Jovem Pan Joice falou sobre desistência de Doria da disputa pelo Planalto



A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) criticou nesta segunda-feira, 23, a possibilidade do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser candidato a vice-presidente de Simone Tebet (MDB). Em entrevista ao programa Prós e Contras, da Jovem Pan News, a parlamentar confirmou que o nome do gaúcho está sendo considerado pelo partido, mas disse que “ficaria feio” colocá-lo na disputa após ele ter perdido as prévias para João Doria. “Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pelo Eduardo, mas acho que fica feio. Quem ganhou as prévias foi o João, aí vem o Eduardo Leite de vice depois dessa confusão com o João. Acho que não cola direito”, opinou. Doria anunciou a desistência da disputa pelo Planalto nesta segunda, após a pressão do PSDB para que Tebet fosse a candidata da terceira via. A ideia agora é que o partido indique um vice, mas Joice e outros membros da sigla ainda defendem uma candidatura própria.

“Eles estão trabalhando com a possibilidade do PSDB trazer um vice, mas, de novo, tem que passar pelo crivo da bancada. Eu, particularmente, prefiro um candidato próprio, mas não sei como isso se equacionaria depois do que aconteceu com o vencedor das prévias. Como é que você colocaria alguém no lugar do vencedor das prévias? Não tem lógica”, ressaltou. A deputada também criticou Aécio Neves, contrário à candidatura de Doria, e classificou a decisão do partido como um erro. “Acho um grande erro desrespeitar as prévias. Foi feito um grande evento, gasto de dinheiro publico, um evento absolutamente democrático, e na prática vemos desrespeito as prévias. Não houve chance do candidato mostrar a que veio”, completou.