Jornal espanhol critica ação do MPF contra a Jovem Pan: ‘Estado de Direito em declínio no Brasil’

‘La Gaceta’ fala em ‘politização das instituições públicas’ e cita episódio no qual emissora venezuelana teve o sinal cortado por Hugo Chávez em 2007

Reprodução/La Gaceta Jovem Pan recebeu apoio após ação do MPF



O jornal espanhol La Gaceta criticou a ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) que pede o cancelamento das concessões da Jovem Pan. De acordo com a publicação, a medida é um indicativo de que o Estado de Direito está em declínio no Brasil. “Esta medida demonstra como a liberdade e o Estado de Direito está em declínio no país”, diz o jornal, que relembrou o episódio envolvendo a emissora venezuelana, Rádio Caracas Televisón (RCTV). Em 2007, a emissora teve o sinal cortado pelo então presidente Hugo Chávez, que não renovou sua concessão. Ela foi substituída por um canal estatal. Ainda segundo o periódico, um dos promotores que assina o pedido contra o Grupo Jovem Pan tem sido um “cão de guarda” buscando controle das redes. O La Gaceta menciona ainda a manifestação de diversas redes sociais contra o Projeto de Lei 2630, popularmente conhecimento como PL das Fake News, e cita que os integrantes do MP “cobraram explicações das empresas, sempre com multas exorbitantes”. “Sua atitude leva a pensar se não há uma politização das instituições públicas no Brasil”, criticou o jornal.