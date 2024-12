Juiz defende urnas eletrônicas em cerimônia de diplomação de Ricardo Nunes

Antônio Maria Patiño Zors disse que o sistema brasileiro ‘é um dos mais seguros e transparantes do mundo’; evento no Memorial da América Latina teve a presença do prefeito e dos 55 vereadores eleitos

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador já expressou sua confiança nas urnas eletrônicas anteriormente



Durante a cerimônia de diplomação do prefeito reeleito Ricardo Nunes, realizada no Memorial da América Latina, o juiz Antônio Maria Patiño Zors, que preside a Junta Eleitoral Apuradora e Totalizadora do Município de São Paulo, fez uma defesa contundente das urnas eletrônicas, também com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Aos que tentam desacreditar o nosso sistema, afirmo com a convicção de quem trabalha no processo eleitoral, que o (sistema) brasileiro é um dos mais seguros e transparentes do mundo”, afirmou o presidente em discurso. “Esse momento é uma verdadeira transferência de responsabilidade a cada qual das pessoas eleitas, de compromissos éticos e das mais altas expectativas.”

O governador já expressou sua confiança nas urnas eletrônicas anteriormente, alinhando-se à defesa do sistema feita por Zors. No entanto, a questão da credibilidade das urnas ainda é um tema polêmico, especialmente devido às declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente questionou a legitimidade do processo eleitoral e apoiou as candidaturas tanto de Tarcísio como de Nunes.

Bolsonaro, que já havia descredibilizado as eleições de 2014, convocou embaixadores de 70 países em 2022 para questionar as urnas eletrônicas, afirmando que um hacker teria dito que as eleições de 2018, que o próprio saiu vitorioso, foram fraudadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias