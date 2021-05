Juíza encerra investigação contra Felipe Neto por chamar Bolsonaro de ‘genocida’

O inquérito contra o youtuber Felipe Neto, instaurado para apurar suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi encerrado nesta quarta-feira, 12. A juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio, tomou a decisão após o Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestar pelo arquivamento da investigação. Segundo ela, o influenciador manifestou sua “indignação” com o governo federal respeitando os limites da liberdade de expressão. Com base na Lei de Segurança Nacional, Felipe Neto estava sendo investigado por chamar o presidente de “genocida” pela gestão da pandemia de Covid-19.

“Vitória oficial! Acabou! A Justiça arquivou a investigação contra a minha pessoa por ter chamado o presidente de genocida. Gostaria de dedicar essa vitória ao Carluxo pois não seria possível sem ele. Grande beijo”, comemorou o youtuber no Twitter. Na decisão, a juíza ainda apontou que não caberia ao delegado da Polícia Civil do Rio, Pablo Dacosta Sartori, conduzir o caso e ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, pedir a abertura do inquérito. “A VPI em tela foi instaurada por iniciativa de Carlos Nantes Bolsonaro, que não integra o Ministério Público, não é militar responsável pela segurança interna, nem é Ministro da Justiça, evidenciando-se, assim, a ausência de condição de procedibilidade necessária para a instauração do procedimento investigatório sob exame”, analisou a juíza.