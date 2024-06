Justiça Eleitoral confirma trancamento de inquérito contra Edinho Silva após 8 anos

Investigação, que se dava no âmbito da Lava Jato, tinha como foco principal as doações eleitorais realizadas por empresas à campanha da ex-presidente Dilma Rousseff; acusações não foram comprovadas

Edinho Silva



Após um longo período de investigações que se estendeu por mais de oito anos, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal confirmou o arquivamento do inquérito policial que envolvia Edinho Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. A investigação tinha como foco principal as doações eleitorais realizadas por empresas à campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. Sem que as acusações fossem comprovadas, após oito anos de investigações, a justiça eleitoral entendeu que a tramitação por tempo indeterminado viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana. O juiz eleitoral de primeira instância determinou o arquivamento do inquérito policial e, nesta terça-feira (4) o Tribunal Regional Eleitoral do DF confirmou a decisão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso de Edinho Silva toca em aspectos delicados da política nacional, trazendo à tona discussões sobre as práticas de doações de campanha por empresas, que, até sua proibição pelo Supremo Tribunal Federal, eram legais. A investigação dessas doações pela Operação Lava-Jato levantou debates acerca da criminalização da política e sobre a essência das contribuições empresariais em campanhas eleitorais. Após mais de oito anos de investigação, o Tribunal Regional Eleitoral do DF confirmou o trancamento do inquérito policial instaurado no bojo da operação Lava Jato contra Edinho Silva a partir da colaboração de Ricardo Pessoa, ao qual foram apensados tantos outros fatos referentes a atuação de Edinho como coordenador financeiro da campanha Dilma Presidente 2014. O procedimento apurava as doações eleitorais realizadas por empresas à campanha da Presidenta Dilma.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA