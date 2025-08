Justiça italiana decide manter Zambelli presa após audiência de custódia em Roma

Governo brasileiro afirma que está adotando todas as medidas necessárias para garantir a extradição da parlamentar, que busca asilo político na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) permanecerá detida na Itália pelo menos até a próxima audiência judicial, prevista para meados de agosto. A decisão foi tomada após sua participação na audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (1º), em Roma. A defesa da parlamentar deve apresentar novos recursos ao longo da próxima semana. Zambelli está presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, nos arredores da capital italiana. A parlamentar foi capturada na última terça-feira (29), em um apartamento onde vivia desde junho.

Zambelli é considerada foragida da Justiça brasileira após ter sido condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático, no caso envolvendo o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A fuga da deputada reacendeu o debate sobre mecanismos de cooperação internacional em matéria penal. Antes de chegar à Itália, onde possui cidadania, ela passou pelos Estados Unidos. Seu nome foi incluído na lista vermelha da Interpol.

O governo brasileiro, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), já comunicou ao STF que está adotando todas as medidas necessárias junto ao governo italiano para garantir a extradição da parlamentar. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. Se o pedido de extradição for protocolado com base nos tratados bilaterais e acompanhado da documentação adequada, o processo poderá tramitar com rapidez. Caso contrário, Zambelli poderá solicitar asilo político no país europeu, o que dificultaria sua devolução ao Brasil.

Além da condenação criminal, Zambelli teve decretada a perda do mandato parlamentar. Figura próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o governo, passou a ser isolada politicamente após as eleições de 2022. Em outro processo, ela também responde por ter perseguido, armada, um jornalista nas ruas de São Paulo, em outubro daquele ano.

