Kalil deixa Prefeitura de Belo Horizonte para concorrer ao governo de MG

Prefeito disse que deixa o posto com a sensação de ‘dever cumprido’; vice Fuad Noman, do PSD, assume a administração da cidade

Ramon Bitencourt/Estadão Conteúdo Kalil vai concorrer ao governo de MG



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta sexta-feira, 25, que vai deixar o cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais nas eleições. Em discurso na sede da prefeitura, o político disse que sai com a sensação de dever cumprido. “Digo sem medo que nós fizemos o que deveríamos fazer. Servimos, e servimos muito bem. Inicio um novo caminho. Sou um cara de trabalho. Dele não tenho medo. Sei decidir e decido, certo ou errado, porque indecisão é quase um sinônimo de abandono, e nosso Estado não aguenta mais isso”, declarou. “Se digo até breve a Belo Horizonte, me dirijo ao meu Estado: Me aguardem, porque, sem promessas e sem mentiras, vamos levar essa forma humana de cuidar de gente para todo esse povo abandonado e entorpecido de promessas e mentiras”, continuou. O vice de Kalil, Fuad Noman (PSD), agora assume a prefeitura da capital mineira.