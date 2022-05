Leite diz que desistência de Doria é ‘gesto importante que merece respeito’

Ex-governador do Rio Grande do Sul disputou as prévias com Doria; ala do PSDB defende que ele volte à disputa

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Leite é ex-governador do RS



O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) exaltou nesta segunda-feira, 23, a decisão de João Doria de desistir da candidatura à Presidência da República. “O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Doria, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil”, escreveu nas redes sociais. O ex-governador paulista venceu Leite nas prévias do PSDB. Uma ala do partido, no entanto, era contra a candidatura e defendia a postulação de Simone Tebet, do MDB.

Doria anunciou a desistência da disputa pelo Palácio do Planalto na manhã desta segunda. Em seu discurso, o tucano disse que se retirou da corrida “com o coração ferido, mas com a alma leve”. “Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio”, declarou. Como a Jovem Pan mostrou, uma ala do partido quer Leite de volta à disputa. Outro nome aventado é o do senador Tasso Jereissaiti (CE), que também é cotado para ocupar o posto de vice-presidente na chapa da chamada terceira via.