Lewandowski deve nomear Manoel Carlos como secretário-executivo da Justiça

Novo ministro deve se reunir com a nova equipe até a sexta-feira, 19; posse acontece em 1º de fevereiro

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O recém-anunciado ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski



O ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, que vai assumir a chefia da pasta a Justiça e Segurança Pública a partir de 1º de fevereiro, está trabalhando na formação de sua equipe. O primeiro nome anunciado foi o de Ana Maria Neves, que será chefe de gabinete na pasta. Além dela, o ex-ministro do Supremo deve indicar Manoel Carlos de Almeida Neto como secretário-executivo do Ministério da Justiça, posição considerada a “número 2” da pasta. Manoel Carlos é advogado, tem 43 anos e foi assessor do gabinete de Lewandowski na Suprema Corte, além de ter ocupado cargos importantes no Tribunal Superior Eleitoral.

Outro nome ventilado é o de Benedito Mariano, ex-ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, cotado para o cargo assumir o cargo de secretário nacional de Segurança Pública. Também é sondado por Lewandowski o advogado e professor de direito Georghio Alessandro Tomelin. A previsão é que Ricardo Lewandowski se reúna com os escolhidos para a sua equipe na Justiça até a sexta-feira, 19. Com a indicação de Manoel Carlos, ele deve substituir Ricardo Cappelli – que chegou a ser cotado para o comando do ministério.