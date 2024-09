Lewandowski diz que tentativa de impedir entrada de ministros do STF nos Estados Unidos é ‘intolerável’

Solicitação do Parlamento norte-americano surgiu após desavenças entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, manifestou sua indignação em relação ao pedido de parlamentares dos Estados Unidos que visa impedir a entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no país. Essa solicitação surgiu após desavenças entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk. Lewandowski considerou a proposta como “intolerável” e afirmou que empresas estrangeiras devem respeitar a legislação brasileira. A controvérsia teve início quando Moraes decidiu suspender a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, no Brasil, devido ao não cumprimento de ordens judiciais. A carta enviada pelos congressistas republicanos solicita a negação de vistos para Moraes e outros integrantes do STF, acusando-os de ações que ferem os princípios democráticos.

Em sua declaração, Lewandowski enfatizou que todos os que desejam operar no Brasil precisam seguir a Constituição e as leis do país. Ele também abordou a necessidade de regulamentação do uso de inteligência artificial, destacando tanto os benefícios quanto os riscos que essa tecnologia pode trazer para a democracia, especialmente no que diz respeito à propagação de notícias falsas. O ministro defendeu a adoção de medidas legais contra o uso inadequado da inteligência artificial, sugerindo que isso poderia incluir punições severas, como multas e sanções criminais. A discussão sobre a regulamentação da IA se torna cada vez mais relevante em um cenário onde a desinformação pode impactar a opinião pública e a integridade das instituições democráticas.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA