Lewandowski nega pedido de Bolsonaro para afastar Moraes de ação sobre lives no Alvorada

Ministro do TSE disse que presidente da República tenta ‘tumultuar o processo eleitoral’ às vésperas do 1º turno

Fotos Públicas/Reprodução Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, arquivou a ação de partidos de oposição ao governo contra o ministro da Defesa



O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da ação que vetou a realização de transmissões eleitorais no Palácio da Alvorada. Em decisão proferida nesta sexta-feira, 30, o magistrado afirmou que o mandatário do país tenta “criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar” as eleições de 2022 – marcadas para o próximo domingo, 2 de outubro – ao apresentar alegações frágeis de suposta parcialidade de Moraes, atual presidente do Tribunal Eleitoral. “O excipiente vem agora nesta exceção veicular alegações completamente destituídas de fundamentação jurídica e, ademais, desprovidas de qualquer demonstração que indique descumprimento do dever de imparcialidade do indigitado magistrado”, diz o ministro. A ação apresentada por Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes fala em conduta de animosidade e interesse pessoal em desfavor do presidente, durante votação que confirmou o veto a realização de lives na residência oficial da Presidência.