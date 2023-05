Líder da oposição diz que derrubada de decretos do Marco do Saneamento foi ‘derrota humilhante’ para o governo

Segundo o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), resultado mostra que base do governo ‘derreteu’ e que aprovação é ‘vitória do povo brasileiro’; texto teve 295 votos favoráveis e 136 contrários

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 06/05/2021 Deputado federal, Carlos Jordy (PSL-RJ) foi reeleito pelo Estado do Rio de Janeiro



O líder da Oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (PL-RJ) disse que a derrubada dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que alteravam as regras do Marco Legal do Saneamento Básico foi uma “derrota humilhante” para a atual gestão. Em seu Twitter, o deputado celebrou a derrubada dos decretos, dizendo que foi uma “vitória do povo brasileiro”. Além disso, o parlamentar afirmou que a base do governo Lula “derreteu”, e só conseguiu “pouco mais de 100 votos contra a derrubada”. “Aprovamos o PDL que derruba o decreto do desgoverno lula que inviabilizou o Marco Legal do Saneamento Básico. Pouco mais de 100 votos contra a derrubada, esse é o tamanho da base do governo. Uma vitória da oposição e do povo brasileiro; uma derrota do desgoverno”, disse Jordy, que continuou: “A base do desgoverno lula derreteu. Derrota humilhante! Vitória triunfante da oposição!”. A votação aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, e o texto foi aprovado com 295 favoráveis e 136 contrários. O projeto foi colocado em pauta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sem aviso prévio ao governo, que esperava mais tempo. O líder do Governo na Casa, José Guimarães (PT-CE) pediu mais tempo para chegar a um acordo sobre o projeto. O autor da proposta, deputado Fernando Monteiro (PP-PE), disse ter tentado negociar com a Casa Civil desde semana passada, mas não recebeu respostas do governo.