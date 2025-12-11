Líder do PT vai ao STF contra decisão da Câmara sobre Zambelli

Casa votou por manter o mandato da deputada que está presa na Itália desde julho desse ano, contrariando Supremo e CCJ

Gabriel Paiva/PT Segundo Lidbergh, a Câmara não deveria ter aberto a votação e apenas cassado a deputada



Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, afirmou na madrugada desta quinta-feira (11) que irá entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão que rejeitou a cassação do mandato de Carla Zambelli (PL-SP). Também na madrugada de quinta-feira, a Câmara votou por manter o mandato da deputada que está presa na Itália desde julho desse ano. O resultado veio pela falta de quórum. Eram necessário 257 votos para que ela fosse cassada, porém, o resultado da votação foram 170 votos a favor da cassação contra 227 que rejeitavam.

Segundo Lidbergh, a Câmara não deveria ter aberto a votação e apenas cassado a deputada. “A decisão do Supremo é clara. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes na condenação da deputada Carla Zambelli, ele cita ao artigo 55 da Constituição, que a Mesa da Câmara tem que fazer o afastamento. Estamos falando isso há seis meses. Não era nem para ter ido à CCJ”.

A Comissão de Justiça e Cidadania tinha votado horas antes a favor da cassação. Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por contratar o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. O processo implica que Delgatti teria emitido uma ordem de prisão falsa contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, a pedidio de Zambelli. Após a condenação, a deputada fugiu para a Itália.

Passando antes por Argentina e Estados Unidos, ela foi presa no fim de julho no país europeu após ordem judicial.