Lira acusa governadores de serem ‘insensíveis’ com ICMS

Presidente da Câmara dos Deputados alegou que o imposto estadual ‘pesa muito’ sobre o preço final nos postos de combustíveis

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou os governadores ao comentar a crise nos preços dos combustíveis



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) acusou os governadores de serem “insensíveis” no âmbito dos preços dos combustíveis. Segundo o parlamentar, a pauta dos valores da gasolina e do diesel “é um assunto que nos preocupa muito [os combustíveis]. Tivemos a pandemia e agora a guerra da Ucrânia, que oscila o dólar e o petróleo, e impacta no preço do combustível. Temos o ICMS que pesa muito sobre o preço da gasolina, e os governadores estão insensíveis a esse fato”. Na última quinta, o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) criou uma alíquota com uma tributação única sobre o litro do diesel S-10, de R$ 1,006 por litro. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também é um dos críticos do ICMS e, segundo o mandatário, este é o principal responsável pela alta nos preços dos combustíveis.