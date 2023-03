Lira afirma que federação entre União Brasil e PP é uma ‘etapa para fusão’

Presidente da Câmara dos Deputados disse que as legendas buscam se unir para diminuir o número de partidos; político ressaltou que país caminha para ter ‘sete ou oito’ legendas

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi reeleito ao cargo de mandatário da Casa no último dia 1º de fevereiro



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou nesta segunda-feira, 6, de um evento da Associação Comercial de São Paulo e, nele, afirmou que a possível federação entre Progressistas e União Brasil é “uma etapa para a fusão”. Segundo o político, trata-se de um noivado” entre os partidos que tendem a seguir um caminho de redução no número de legendas na política nacional. “Nós vamos caminhar para uma diminuição partidária, claro, talvez [para] 7 ou 8 [partidos]. Dois de esquerda, dois de direita e uns três de centro. É o que a gente desenha. Para diminuir isso, acho que mais a curto prazo, são as federações”, ressaltou. De acordo com Lira, uma eventual fusão ocorreria apenas depois dos quatro anos – período em que PP e União Brasil deverão permanecer federados. “Deve[-se] pensar bastante antes de fazer, mas se o meu partido e o União Brasil chegarem a um acordo de governança de que a federação será compatível para os dois partidos, depois de duas eleições ou quatro anos, sair dela vai se tornando cada vez menos provável. Até porque, na raiz dos partidos a cepa é a mesma. Como nos partidos de esquerda que estão federando também a cepa é a mesma”, disse. Caso o alinhamento se concretize, a federação União Progressista será composta por 108 deputados e 19 senadores.