Lira cobra Petrobras por redução do preço dos combustíveis após queda do petróleo

Presidente da Câmara afirmou ser importante que a estatal recue após o reajuste e mencionou a política de preços dos combustíveis

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Arthur Lira cobrou a Petrobras sobre preço dos combustíveis



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cobrou nesta quinta-feira, 17, a redução do preço dos combustíveis após a queda do barril de petróleo no mercado internacional. “O barril sobe e a Petrobras aumenta. O barril baixa e a Petrobras não reduz o preço?”, questionou. “É importante que a estatal recue o preço do aumento que deu porque o dólar está caindo e o barril está caindo, dois componentes que fazem parte da política de preços dos combustíveis”, acrescentou o parlamentar. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também fez críticas à Petrobras por causa do reajuste do preço dos combustíveis. Em entrevista à TV Ponta Grossa, do Rio Grande do Norte, o mandatário disse que a estatal “não colabora com nada” e defendeu que a empresa fosse privatizada. “Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras, não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre deste problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde o clubinho lá de dentro só pensa neles, jamais pensam no Brasil”, criticou.