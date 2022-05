Lira diz que sistema eleitoral é confiável e instituições brasileiras são ‘fortíssimas’

Presidente da Câmara discursou em evento em Nova York e defendeu que a polarização política deve ocorrer apenas no momento da eleição

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara defendeu sistema eleitoral brasileiro



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis. O parlamentar discursou a empresários durante um evento promovido pelo banco BTG Pactual nesta terça-feira, 10, em Nova York. “O povo brasileiro vai escolher seus representantes sem o eufemismo de que a urna presta ou não presta. O sistema é confiável”, declarou. “É importante que tenhamos tranquilidade política no pleito, as instituições brasileiras são fortíssimas”, acrescentou Lira. O presidente da Câmara também defendeu que a polarização política deve ficar apenas para o momento da eleição. “Entre um extremo e outro, temos o centro político, que é o regulador da política nacional e mantém o equilíbrio do Brasil de não virar uma Argentina. O centro tem feito essa moderação nacional. Lutamos para que os Poderes se autocontenham e fiquem restritos às suas esferas constitucionais”, disse.

O posicionamento de Lira ocorre em um momento de tensão entre os Poderes. Nesta segunda-feira, 9, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu aos apontamentos do Ministério da Defesa sobre as eleições e rejeitou as propostas. O presidente Jair Bolsonaro também voltou a questionar o sistema eleitoral nos últimos dias, disse que o presidente do TSE, Edson Fachin deveria “tomar providências” e afirmou que as Forças Armadas não vão participar do pleito apenas como expectadoras. O mandatário também anunciou que o PL vai contratar uma auditoria privada para a votação.