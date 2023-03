Lira fala sobre redes sociais e defende ‘caminho do meio’ entre democracia e liberdade de expressão

Presidente da Câmara afirmou que equilíbrio ‘não é uma utopia’, mas uma necessidade para encontrar estabilidade política e progresso econômico: ‘Mundo busca essa solução’

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira ponderou ainda que as redes sociais são veículos da liberdade de expressão e da democracia



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que as instituições encontrem o “caminho do meio” nas discussões entre a democracia, redes sociais e a liberdade de expressão. Na visão dele, os Poderes da República devem buscar o “equilíbrio” como forma de encontrar a estabilidade política e o progresso social e econômico. “A sociedade brasileira espera que os administradores, os representantes eleitos e os magistrados deste País consigam encontrar, o quanto antes, uma forma de equilibrar o fenômeno das redes sociais, da democracia e da liberdade de expressão, para que possamos avançar com tranquilidade no caminho da estabilidade política e do progresso social e econômico que dela decorre”, disse Lira durante a cerimônia de abertura do seminário “Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia”. “Encontrar esse equilíbrio não é uma utopia, é uma necessidade. O mundo busca essa solução”, completou.

Arthur Lira ponderou ainda que as redes sociais são veículos da liberdade de expressão e da democracia, mas que as manifestações feitas nas plataformas podem facilmente ser restringidas: “Com um mero clique”, ressaltou. Ele defende, portanto, que o equilíbrio para preservar ambos direitos. “Não podemos abrir mão de um deles [liberdade e democracia] sob pena de perdermos o outro e, com isso, mergulharmos no turbilhão imprevisível da instabilidade social”, concluiu. O seminário, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, também contou com a participação de outros parlamentares e personalidades dos Três Poderes, como os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.