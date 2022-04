Lira rebate Bolsonaro e diz que processo eleitoral brasileiro é ‘referência’

Presidente da Câmara disse que questionamentos sobre o tema ‘colocam em dúvida a legitimidade’ das eleições em todas as esferas

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Lira



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) rebateu nesta quinta-feira, 28, as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as urnas eletrônicas e afirmou que o processo eleitoral brasileiro é “referência”. O parlamentar disse ainda que questionamentos sobre o tema “colocam em dúvida a legitimidade” das eleições em todas as esferas. “O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos, em todas as esferas. Vamos seguir – sem tensionamentos – para as eleições livres e transparentes”, escreveu no Twitter.

Nesta quarta-feira, 27, Bolsonaro voltou a colocar em xeque a segurança das urnas eletrônicas. “Temos uma tecnologia dos anos 96. O ministro Barroso disse que desde 96 nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, nas eleições de 2014 o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão? A urna é inauditável”, afirmou durante ato “pela liberdade de expressão” no Palácio do Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também rebateu as declarações do presidente. “A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado”, esclareceu. “Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil”, concluiu.