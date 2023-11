Lira reclama de vetos presidenciais em reunião com Lula

Tramitação de medidas prioritárias para a área econômica também foram tema da reunião, principalmente aquelas que aumentam a arrecadação

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO DF - SALÁRIO MÍNIMO/REAJUSTE/SANÇÃO/LULA - POLÍTICA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participam da cerimônia para sanção do projeto de lei que reajustou o salário mínimo para R$1.320 neste ano e que estabelece uma nova política de valorização anual, na tarde desta segunda-feira, 28, no Palácio do Planalto, em Brasília. A medida provisória, que também corrige a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), foi aprovada na Câmara e no Senado na semana passada - a MP perderia a validade se não fosse aprovada até esta segunda- feira. 28/08/2023



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas) levou uma série de reclamações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e líderes do governo. Durante o encontro, que também contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lira questionou os vetos presidenciais que não são combinados com o Congresso, como por exemplo o vetos de Lula ao arcabouço fiscal, à lei que muda as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e ao Marco Legal das Garantias. A reclamação é de que o governo faz apelos para que o Congresso aprove medidas importantes e quando elas são aprovadas o governo acaba sempre vetando pontos importantes. A tramitação de medidas prioritárias para a área econômica também foram tema da reunião, principalmente aquelas que aumentam a arrecadação.

Lula e Haddad também pediram apoio para evitar as pautas-bomba, que são aquelas que aumentam gastos do governo. O clima de tensão vem em meio a desencontros entre o presidente e o ministro da Fazenda, após Lula declarar, durante café da manhã com jornalistas, que dificilmente sua gestão vai conseguir garantir que as contas públicas terminem o ano de 2024 com déficit zero, meta prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Para conquistar esse objetivo, o governo conta com aprovação de algumas medidas que tramitam no Congresso, como a taxação das offshores e dos fundos fechados, conhecidos como super-ricos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin