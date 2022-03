Luciano Hang desiste de candidatura ao Senado

Empresário afirmou que tomou a decisão pensando em sua família e nos funcionários da rede de lojas

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano Hang desistiu de candidatura ao Senado por Santa Catarina



Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, anunciou nesta quarta-feira, 30, que desistiu de concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. O empresário afirmou que tomou a decisão pensando em sua família e nos 22 mil funcionários da empresa. Ele relatou ainda que seu filho sofreu um mal súbito durante uma viagem de férias e o ocorrido o fez repensar a candidatura. “Eu repensei a minha vida em poucos minutos”, disse durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Hang afirmou que a candidatura ao Senado por Santa Catarina foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo com a desistência, o empresário disse que vai continuar atuando como ativista político. “Meu partido é o Brasil. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político”, ressaltou.