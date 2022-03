Luciano Hang vai disputar o Senado pelo PL

Empresário bolsonarista vai concorrer a uma cadeira no Legislativo por Santa Catarina e deve compor a chapa do senador Jorginho Mello (PL-SC), pré-candidato ao governo do Estado

O empresário bolsonarista Luciano Hang vai disputar uma vaga ao Senado por Santa Catarina nas eleições 2022. Segundo apurou a Jovem Pan, o dono da rede de lojas Havan vai se filiar ao Partido Liberal (PL), comandada por Valdemar Costa Neto, preso e condenado no escândalo do Mensalão, e mesma legenda do presidente Jair Bolsonaro. Hang deve compor a chapa do senador Jorginho Mello (PL-SC), aliado do Palácio do Planalto no Congresso, integrante da tropa de choque governista na CPI da Covid-19 e pré-candidato ao governo do Estado. A decisão será oficializada na sexta-feira, 18h, em uma coletiva de imprensa no Hotel Monthez, em Brusque (SC), cidade natal do empresário. Na última semana, a assessoria de Hang enviou à imprensa uma nota na qual afirmava que o empresário falaria sobre “seus próximos passos nas eleições de 2022”.