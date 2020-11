Luciano Huck e Sergio Moro estariam negociando uma aliança para eleição em 2022

O ex-ministro teria procurado o apresentador da Globo e eles se encontraram em outubro em Curitiba

Reprodução/Instagram/lucianohuck/sf_moro Luciano Huck e Sergio Moro podem se unir para a próxima eleição



O apresentador Luciano Huck e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro estão fazendo negociações para uma aliança na eleição presidencial de 2022, segundo informou o jornal Folha de S. Paulo neste domingo, 8. De acordo com a reportagem, eles se encontraram no apartamento de Moro em Curitiba no último dia 30 de outubro, e acertaram a intenção de união em torno de uma espécie de “terceira via” na disputa pela Presidência da República. Ainda não houve definição de quem encabeçaria uma eventual chapa, algo que pode ser discutido ao longo de 2021. Ainda segundo a reportagem, o convite para o encontro partiu de Moro e não do apresentador da Globo. Huck chegou à residência do ex-ministro em Curitiba por volta das 12 horas, e a conversa se estendeu até pouco antes das 15 horas.

*Com informações da Agência Estado