Luiz Carlos Hauly deve assumir vaga de Deltan Dallagnol

Deputado federal pelo Podemos teve o mandato cassado na noite desta terça-feira, 16, pelo TSE

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Economista e professor Luiz Carlos Hauly exerceu o cargo de deputado federal por sete mandatos



Após o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira, 16, quem deve assumir a vaga na Câmara dos Deputados é o primeiro suplente Luiz Carlos Hauly, que recebeu 11.925 votos nas eleições de 2022. Ele é economista e professor, e já foi deputado federal por sete mandato entre 1991 e 2019, além de ter atuado como secretário estadual da Fazenda do Paraná. Como mostrou o site da Jovem Pan, ao cassar o mandato de Deltan, os ministros do TSE entenderam que a saída dele do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. Com base na Lei da Ficha Limpa, a decisão colegiada também o torna inelegível por oito anos. Mesmo com a decisão, que deverá ser cumprida imediatamente, Deltan ainda poderá apresentar recurso para o Supremo Tribunal Federal – porém, sem o mandato.