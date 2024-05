Lula adia visita ao Chile para acompanhar enchentes no RS

Palácio avalia a possibilidade do presidente fazer uma nova visita à região atingida pelas inundações ainda nesta semana

Ricardo Stuckert/PR No Chile, Lula tinha agendado um encontro bilateral com o presidente chileno, Gabriel Boric



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu adiar sua visita ao Chile, que estava marcada para os dias 17 e 18 deste mês. A decisão foi tomada para que ele possa acompanhar de perto a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, coordenando as ações de ajuda à população afetada e os esforços de reconstrução. De acordo com comunicado do Ministério de Relações Exteriores, as novas datas para a visita serão divulgadas em breve. O palácio avalia a possibilidade do presidente fazer uma nova visita à região atingida pelas inundações nesta semana. No Chile, Lula tinha agendado um encontro bilateral com o presidente chileno, Gabriel Boric. Também estavam previstos eventos empresariais. Segundo o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também desistiu da viagem.

