Lula anuncia auxílio de mais de R$ 7 mil para vítimas das chuvas em MG

Presidente também anunciou a criação de uma linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas

O presidente Lula anunciou na tarde desta sexta-feira (6) que assinou duas medidas provisórias para auxiliar vítimas das intensas chuvas que aconteceram no estado de Minas Gerais.

Segundo o petista, as famílias atingidas receberam diretamente R$ 7.300 pelas enchentes e deslizamentos na Zona da Mata. A outra MP cria uma linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas.

Ainda de acordo com o presidente, as duas medidas serão publicadas ainda hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. O benefício direto será pago pela Caixa Econômica a moradores de regiões onde foi reconhecido estado de calamidade pública e com residência em área afetada.

Para empresas, a linha de crédito será operada pela Caixa e pelo Banco do Brasil, com recursos do Fundo Social.

Chuvas em Minas Gerais

O número de mortes causadas por deslizamentos e enchentes desencadeados pelas chuvas desta semana na Zona da Mata de Minas Gerais chegou a 72 na manhã deste domingo (1°). As informações foram atualizadas em uma entrevista coletiva à imprensa, pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a corporação, 72 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sendo sete de moradores de Ubá e 65, de Juiz de Fora.

Uma pessoa segue desaparecida em Ubá, onde as buscas serão intensificadas. Em Juiz de Fora, o corpo do último desaparecido, o menino Pietro, de 9 anos, foi encontrado na noite de sábado (28), no bairro Paineiras. As buscas na cidade foram encerradas.

Desde a noite de segunda-feira (23), somente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais localizou 61 corpos em Juiz de Fora e sete em Ubá. As forças relataram trabalhos exaustivos, em terrenos íngremes e instáveis.