Lula brinca em vídeo nas redes sociais e ‘oferece’ jabuticaba a Trump em meio a embate tarifário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou neste domingo (13) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar o recente aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. Em vídeo publicado nas redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, Lula prometeu levar jabuticabas a Trump como símbolo de diálogo e bom humor. “Duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. Quem come essa fruta de manhã, num país em que ela só nasce aqui, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática”, afirmou o presidente.

A declaração ocorre em meio à crise comercial entre os dois países. Na semana passada, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre uma série de produtos brasileiros. A medida, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto, foi formalizada em carta enviada diretamente a Lula. O vídeo também ganhou tom simbólico, com Lula usando um agasalho do time olímpico do Brasil. Durante a semana, ela já havia aparecido com um boné com os dizeres “O Brasil é dos brasileiros”, em alusão ao slogan de Trump, “Make America Great Again”.

Ainda neste domingo, o presidente convocou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutir os últimos detalhes do decreto de retaliação. Segundo Alckmin, o texto será publicado até terça-feira (15) e se baseará na Lei da Reciprocidade, que permite ao Brasil adotar medidas comerciais proporcionais.

Apesar do tom bem-humorado do vídeo, o governo brasileiro tem sinalizado firmeza na resposta. No sábado (12), Lula já havia afirmado que o país tomará “as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas”. Alckmin, por sua vez, declarou que ainda há esforços para reverter a sobretaxa. “Entendemos que a taxação é inadequada e não se justifica”, disse o vice-presidente durante agenda pública em São Paulo.

Veja o vídeo postado por Janja