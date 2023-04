Lula chama protestos em Portugal de ‘cena de ridículo’ e de ‘papelão’

Deputados do partido português Chega, de extrema direita, levantaram cartazes com os dizeres ‘chega de corrupção’

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Presidente Lula na Assembleia Nacional de Portugal nesta terça-feira, 25



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “papelão” e “cena de ridículo” os protestos contra à sua presença na Assembleia Nacional de Portugal nesta terça-feira, 25, no 49º aniversário da Revolução dos Cravos, que colocou o fim à ditadura militar no país. “Às vezes lamento porque as pessoas, quando não têm uma coisa boa para fazer, fazem essa cena de ridículo”, iniciou. “Quem faz política está acostumado a isso. Eu acho que essas pessoas, quando voltarem para casa e deitarem a cabeça no travesseiro, vão falar: ‘que papelão nós fizemos'”, comentou o mandatário brasileiro em entrevista a jornalistas logo após discursar no parlamento português. Durante o pronunciamento do petista, deputados do partido português Chega, de extrema direita, levantaram cartazes com os dizeres “chega de corrupção”, além de bandeiras da Ucrânia. A manifestação foi repreendida pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva. “Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de pôr vergonha no nome de Portugal”. Por outro lado, ao fim do discurso de Lula, os demais políticos presentes aplaudiram o presidente brasileiro. Do lado de fora do parlamento, manifestantes convocados pelo Chega também protestaram a presença de Lula. Após sair da Assembleia, em Lisboa, Lula foi direto para o aeroporto, de onde viajou para Madri, na Espanha, último destino da viagem oficial à Europa.