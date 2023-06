Lula se encontra com o Papa Francisco no Vaticano: ‘Boa conversa sobre a paz’

Presidente Lula e a primeira-dama Janja encontram-se com papa Francisco, no Vaticano

Como parte de sua agenda na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 21. Na pauta da reunião estava a Guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e o combate à fome. Lula também convidou o Pontífice para participar do Círio de Nazaré, tradicional festa religiosa que ocorre em outubro em Belém, no Pará, e reúne cerca de dois milhões de pessoas. A primeira-dama Janja presenteou Francisco com uma imagem da santa, que é a padroeira da Amazónia. Após o encontro, Lula teve audiência com Dom Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano.

Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo.

Recebendo as bençãos do Papa Francisco e entregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para uma das maiores festas católicas do mundo, o Círio de Nazaré. Aproveitamos o encontro para convidar o Papa a… pic.twitter.com/ueBAKcjUHO

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 21, 2023