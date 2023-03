‘Lula coloca em dúvida trabalho da PF e desconfia de seu ministro’, diz Feliciano sobre falas do presidente

Petista afirmou nesta quinta-feira, 23, que plano de facção criminosa para atacar o senador Sergio Moro é uma ‘vísivel’ armação do ex-juiz

ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Para Feliciano, , o presidente também coloca em dúvida os seus próprios ministros e aliados



O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) questionou nesta quinta-feira, 23, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estaria duvidando do trabalho da Polícia Federal ao afirmar que o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para sequestrar e assassinar autoridades seria “armação” do senador Sergio Moro (União-PR). Em mensagem nas redes socais, o parlamentar disse que “perguntar não ofende” e perguntou: “Lula não coloca em dúvida o trabalho da respeitadíssima Polícia Federal?” Como a Jovem Pan mostrou, o chefe do Executivo afirmou ser “visível” que o caso envolvendo o ex-juiz é falso. As ameaças contra Moro e outras autoridades foram investigadas pela Polícia Federal e basearam a Operação Sequaz, realizada na quarta, 22, que terminou com a prisão de 12 pessoas. “É visível que é uma armação do Moro. (…) Se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo”, disse Lula.

Em conversa com o site da Jovem Pan, Feliciano também mencionou que, com as falas, o presidente também coloca em dúvida os seus próprios ministros e aliados, que manifestaram solidariedade ao senador, apontado como um dos principais alvos da facção criminosa. “A Polícia Federal, instituição de respeito absoluto, é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele desconfia do seu próprio ministro, Flávio Dino, e por conseguinte de todos seus aliados, que acreditam na PF”, afirmou à reportagem. Nesta quarta, durante sessão no plenário do Senado Federal, os líderes do governo na Casa e no Congresso Nacional defenderam a gestão atual. Jaques Wagner (PT-BA) prestou solidariedade ao colega e falou em “comemorar a eficiência da polícia federal, a postura do governo e a postura do presidente Lula como democrata e respeitador do direito e da vida das pessoas humanas”. Já Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também defendeu a corporação. “Ainda bem que voltamos a ter no brasil uma Polícia Federal que é instituição do Estado brasileiro e não aceita interferência política, outrora denunciada por vossa excelência.”