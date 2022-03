Lula critica indicado do governo para a Petrobras: ‘Não aceita o discurso de que o petróleo é nosso’

Ex-presidente participou de debate com especialistas e membros do movimento sindical petroleiro nesta terça-feira, 29

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula criticou indicado do governo para a Petrobras



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Adriano Pires, indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras, e afirmou que ele “não aceita o discurso de que o petróleo é nosso”. O petista discursou em um debate com especialistas da área e membros do movimento sindical petroleiro nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro. “Eu não conheço essa pessoa, por isso não vou falar mal do cara que assumiu, mas os dois trechos que eu li de notícia hoje é que ele é lobista. E que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que às nossas. Ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso”, declarou. “Essa gente que não sabe governar, ao invés de ter criatividade para fazer coisas que ainda não existem, eles querem vender o que tem”, acrescentou.

Também participaram do evento a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Marcelo Freixo, o ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli, o ex-diretor Guilherme Estrela, o presidente da Alerj, André Siciliano, e o vereador Lindhberg Farias. Em seu discurso, Lula criticou o fato de o Brasil depender dos Estados Unidos para produzir petróleo e defendeu que o lucro da estatal seja repassado à população. “Quando o petróleo é nosso, a gasolina é mais barata, o diesel é mais barato, o gás é mais barato, tudo é mais barato”, disse. “Uma empresa do porte da Petrobras tem que ter lucro, mas é preciso repartir esse lucro com quem é responsável por ela, que é o povo brasileiro”, completou o ex-presidente.