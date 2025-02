Lula cumprimenta Friedrich Merz pela vitória de seu partido na Alemanha

Em nota, presidente brasileiro ressaltou o forte histórico de atuação conjunta entre os países por reformas na governança global e na defesa da democracia

Após o líder dos conservadores, Friedrich Merz, vencer as eleições legislativas no último domingo (23), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o alemão pela vitória de seu partido na Alemanha. Em nota, o presidente brasileiro ressaltou o forte histórico de atuação conjunta entre os países por reformas na governança global e na defesa da democracia e do multilateralismo.

Confira a nota:

Quero cumprimentar Friedrich Merz e seu partido pela vitória no pleito eleitoral de ontem. Sua eleição ocorre em momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global, mas também em momento de grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos. A Alemanha é um país amigo e parceiro crucial do Brasil na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos.

Nossos países têm forte histórico de atuação conjunta por reformas na governança global. Estou convencido de que seguiremos trabalhando juntos para ampliar as convergências e complementaridades em prol de uma inserção internacional cada vez mais competitiva de ambos. A implementação do Acordo entre o Mercosul e a União Europeia e a realização da COP 30 no Brasil são caminhos facilitadores desse processo.