Lula defende ‘renovada ambição’ na área climática em encontro com presidente da Croácia

- Foto: ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula recebeu Milanovic no Palácio do Itamaraty, em Brasília



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu nesta segunda-feira (3) o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, pelas condolências em relação às enchentes que acometem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Na avaliação de Lula, a catástrofe mostra que o mundo já vive as consequências das mudanças climáticas “que alguns teimam em negar”. A fala de Lula ocorreu durante declaração à imprensa após reunião bilateral com Milanovic nesta segunda, em Brasília “Em nossa reunião de hoje, recebi do presidente Milanovic as condolências por ocasião das trágicas enchentes no Rio Grande do Sul”, contou o brasileiro. Lula aproveitou a oportunidade para reiterar os agradecimentos e solidariedade que o Brasil recebeu nas últimas semanas por ocasião da tragédia. “Essas catástrofes confirmam que já vivemos as consequências das mudanças climáticas que alguns teimam em negar”, comentou o presidente da República. Segundo Lula, é preciso uma “renovada ambição” para novas contribuições na área climática.

*Com informações de Estadão Conteúdo