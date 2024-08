Lula descarta reforma ministerial e elogia atuação de sua equipe

Reunião, que contou com a participação de 39 ministros, teve como foco a organização das estratégias para as eleições municipais e a cobrança sobre o progresso dos projetos do governo

Ricardo Stuckert/PR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma reunião com os principais membros de seu governo no Palácio do Planalto, afirmou que não planeja realizar uma reforma ministerial neste momento. Ele expressou satisfação com a atuação dos ministros e destacou que “o time está ganhando”, indicando que não vê necessidade de mudanças. Durante o encontro, Lula enfatizou sua confiança no trabalho realizado até agora, afirmando que, caso fosse necessário fazer alguma troca, ele mesmo tomaria essa decisão. “Não estou pensando nisso”, disse, reforçando que em um time que está obtendo resultados positivos, não se deve fazer alterações.

O presidente também manifestou a expectativa de alcançar uma “vitória robusta” com o desempenho dos atuais ministros, ressaltando a importância da continuidade do trabalho em andamento. A reunião, que contou com a participação de 39 ministros, teve como foco a organização das estratégias para as eleições municipais e a cobrança sobre o progresso dos projetos do governo. Essa interação entre o presidente e sua equipe visa garantir que todos estejam alinhados e preparados para os desafios que se aproximam.

