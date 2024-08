Lula discute com lideranças indígenas conflitos fundiários em Mato Grosso do Sul

Compromisso foi incluído na agenda oficial de última hora devido à intensificação das disputas de terras no Estado; o ministros Sônia Guajajara e Márcio Macedo participaram do encontro

Ricardo Stuckert/PR Lula participa de reunião com lideranças indígenas Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu no sábado (10) com lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul para discutir os conflitos fundiários na região. O compromisso foi incluído na agenda oficial de última hora. O chefe do executivo se encontrou com representantes da tribo Guarani Kaiowá, além de alguns ministros, como Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e também com a presidente da Funai, Joênia Wapichana. A pauta do encontro foi a intensificação das disputas de terras no Estado. Há cerca de um mês, o conflito fundiário entre indígenas e produtores rurais tem deixado os moradores da área rural de Douradina, no interior mato-grossense, em alerta. Na semana passada, várias pessoas ficaram feridas na disputa armada pela terra chamada de Panambi Lagoa Rica. Após a intensificação desse confronto, a ministra dos Povos Indígenas visitou a área na última terça-feira (13).

Durante a visita, Sônia Guajajara conversou com representantes dos indígenas e afirmou que iria encaminhar soluções para o conflito por meio do diálogo. A ministra destacou a importância de ouvir todas as partes envolvidas e buscar uma resolução pacífica e justa para todos. Ela também ressaltou a necessidade de proteger os direitos dos povos indígenas e garantir a segurança das comunidades afetadas. Já o presidente Lula enfatizou o compromisso do governo federal em mediar o conflito e encontrar uma solução que respeite os direitos dos indígenas e promova a paz na região.

*Com informações do repórter André Anelli