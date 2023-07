Lula diz que Camilo Santana pode superar Haddad no ‘pódio’ da Educação

Presidente citou experiência do Ceará durante cerimônia de lançamento do Escola em Tempo Integral; programa busca ampliar em 1 milhão o número de matrículas

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, recebendo prêmio pela criação da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 31, que o ministro Camilo Santana (PT) pode “superar” Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda, e conquistar o “pódio “de melhor chefe do Ministério da Educação (MEC) dos três governos do petista. A fala ocorreu em evento no Palácio do Planalto, em Brasília, durante cerimônia pela sanção da lei que institui o programa Escola em Tempo Integral. Ao lado de Santana, Lula falava sobre a educação como o “investimento mais importante para o povo” e a necessidade de tornar as escolas atrativas para os alunos e professores, quando fez acenos diretos o atual ministro. “Quero dar os parabéns para Camilo. Já disse aqui que Haddad foi o melhor ministro da Educação que tive. Pelo que estou vendo, Haddad pode se preparar, ele pode perder o pódio se você conseguir fertilizar o país com uma qualidade excepcional como o Ceará”, afirmou o presidente, citando o Estado como referência para a educação do país. Camilo Santana foi governador do Estado de 2015 a 2022.

“40% dos alunos do ITA estudam no Ceará. Quando criei as Olimpíadas de Matemática, em 2005, foi pela experiência do Ceará”, disse Lula. A fala do presidente com referências a Camilo e à educação ocorre em meio a pressões de partidos de centro por cargos na Esplanada dos Ministérios e dias após o governo federal anunciar um bloqueio temporário no Orçamento de 2023, no valor de R$ 1,5 bilhão. Entre as pastas mais afetadas, a Educação aparece em segundo lugar, sendo impedida de usar R$ 332 milhões e ficando atrás apenas da Saúde, com R$ 452 milhões. Em outra fala, o presidente da República também prometeu criar uma escola para gênios no Brasil, voltada a acolher alunos que se destacam em olimpíadas, e defendeu que temas como a questão ambiental sejam ensinados às crianças e adolescentes para ajudar a “educar os pais em casa”.

“Obviamente, é importante saber que Cabral descobriu o Brasil, mas ele já descobriu. Pronto. Tem muita coisa que se precisa discutir nas escolas porque a criança pode mudar a cabeça do pai”, defendeu Lula. A cerimônia no Palácio do Planalto foi marcada pela assinatura da lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O objetivo do governo federal é ampliar, ainda neste ano, em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica. Para isso, serão investidos R$ 4 bilhões para permitir que Estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de jornada em suas redes. A meta é alcançar, até 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas.