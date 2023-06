Lula diz que irá conversar com Macron sobre veto da Assembleia francesa ao acordo Mercosul-União Europeia

Parlamento alega que o tratado infringe o Acordo de Paris e normas da União Europeia para importação de produtos agrícolas brasileiros

Reprodução/Twitter @LulaOficial Lula irá se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron na próxima quinta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, no encontro programado com o presidente da França, Emmanuel Macron, na próxima quinta-feira 22, irá conversar sobre o veto da Assembleia Nacional do país à atual proposta de acordo entre Mercosul e União Europeia, em decisão na semana passada. Lula deu a declaração durante live transmitida pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 19. Os dois presidentes irão se encontrar em Paris durante viagem oficial de Lula à Europa. “Vou almoçar com Macron e quero discutir a questão do parlamento francês, que aprovou endurecimento do acordo Mercosul com a União Europeia. A União Europeia não pode tentar punir o Mercosul de cumprir isso ou aquilo. Ora, se somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você tem que ajudar”, criticou o presidente.

Por 281 votos a favor e 58 contra, o parlamento francês aprovou resolução contra a proposta de tratado entre os dois blocos. De acordo com a Assembleia, a proposta fere o Acordo de Paris e infringe normas sanitárias e ambientais da União Europeia na importação de produtos agrícolas brasileiros. A votação aconteceu na última terça-feira. O acordo Mercosul-União Europeia, que promete facilitar a transação comercial entre os blocos, está engessado há quase 25 anos. Em seu novo mandato como presidente da República, Lula quer acelerar o processo de negociação, mas a adesão ao acordo por parte dos países europeus tem esbarrado em questões ambientais.

O embarque de Lula para a Europa está marcado para a noite desta segunda-feira em direção a Roma. Ele deve se reunir na capital italiana com o Papa Francisco, com o primeiro ministro italiano, Sergio Mattarella, e com prefeito da cidade, Roberto Gualtieri. Em seguida, o presidente brasileiro segue para a França, onde também irá participar do encerramento da Conferência sobre o Novo Pacto Financeiro Global.