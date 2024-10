Lula diz que pessoas estão viciadas em apostas on-line e questão é de dependência

‘Quando nós entramos no governo, já no primeiro semestre, a gente começou a fazer uma avaliação do setor pelo Ministério da Fazenda’, declarou o presidente da República nesta quinta-feira (3) sobre as bets

Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião sobre o tema com ministros no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta quinta (3)



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou sobre as bets nesta quinta-feira (3). Lula disse que muitas pessoas estão viciadas em apostas on-line e têm se endividado. “Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência”, declarou o presidente, em uma reunião sobre o assunto no Palácio do Planalto. Um áudio com sua fala foi divulgado pela assessoria de imprensa da Presidência da República mais cedo.

Lula mencionou que as apostas on-line, operadas por empresas conhecidas como “bets”, começaram a ser regulamentadas no governo de Michel Temer. Mas, de acordo com petista, a gestão de Jair Bolsonaro não fez “absolutamente nada” sobre o assunto. “Quando nós entramos no governo, já no primeiro semestre, a gente começou a fazer uma avaliação do setor pelo Ministério da Fazenda”, declarou Lula.

O encontro contou com representantes dos ministérios da Fazenda, da Justiça, da Casa Civil, da Advocacia Geral da União, do Desenvolvimento Social, do Esporte, da vice-presidência da República e da Polícia Federal.

A discussão em torno das apostas não sai mais do noticiário, principalmente, depois de o Banco Central divulgar um estudo em que afirmava que as bets haviam recebido R$ 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em agosto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos