Lula diz que quer viver até 120 anos e promete ‘surra’ nas eleições

Petista também voltou a afirmar que irá vetar o PL da Dosimetria

Ricardo Stuckert/PR Petista também disse que a 'extrema-direita não vai voltar a governar o país'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em discurso nesta sexta-feira (19) que irá dar “‘uma surra” nas eleições de 2026. O petista também disse que a “extrema-direita não vai voltar a governar o país.” As declarações foram feitas durante evento de catadores em São Paulo. “Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. Que venham! Que venham! Porque nós vamos desafiar, não com palavras, não com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos. Eu quero comparar quem fez mais na saúde, quem fez mais na educação, quem fez mais no transporte, quem fez mais na política de inclusão social. Eu quero saber”, disse Lula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Também sobre as eleições do ano que vem, Lula falou que “quer viver até os 120 anos” e que “só envelhece quem tem cérebro vazio”. ” Eu estou com 80 anos, mas se eles soubessem o tesão que eu tenho pra governar esse país. Porque eu digo para todo mundo, sabe por que eu não vou envelhecer? Porque eu tenho uma causa que só envelhece que tem um cérebro vazio. Se preparem, que eu quero viver até 120 anos”.

Lula também falou sobre o PL da Dosimetria no mesmo evento, e voltou a falar que vai vetar a medida. “Com todo o respeito, com todo o respeito aos deputados e senadores que votaram pela redução da pena, eu quero dizer para vocês, eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem, que derrubem. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar”, disse.