Lula diz que redução da taxa de juros é uma ‘briga eterna’

Em evento na CNI, presidente da República ainda afirmou que deixará o governo em ‘situação privilegiada’ quando seu mandato chegar ao fim

Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula falou na sede da Confederação Nacional da Indústria



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (14), que a insistência pela redução da taxa de juros é uma “briga eterna” no Brasil. O chefe do Executivo ponderou que não adianta o índice cair se a população não tiver condições de consumir. “Baixar os juros é uma briga eterna nesse país. Mas, mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir”, disse o presidente da República, durante sessão de abertura do fórum ‘Um Projeto de Brasil’, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital nesta quarta-feira, em Brasília. Na avaliação do presidente, um dos principais problemas do Brasil é a falta de circulação de dinheiro.

Ao citar a aquisição de carros, Lula disse que é preciso que o Brasil adapte a indústria automobilística às condições de pagamento das pessoas. Ele fez uma fala direcionada aos empresários. Segundo Lula, seu terceiro mandato na Presidência irá terminar numa “situação privilegiada, como foi em 2010”. “Meu lema é que, mesmo que dê errado, vai dar certo”, comentou o presidente da República. “Nem a briga entre Estados Unidos e China vai desviar o Brasil da rota”, brincou.

Lula comentou que, muitas vezes, é retomada a discussão sobre o papel do Estado. “O Estado não tem de ser máximo nem mínimo, tem de ser o Estado. Eu não quero o Estado empresarial, mas não abro mão do Estado indutor”, disse. “Quem vai levar a indústria para o Nordeste do País? Nós temos de dizer: vamos desenvolver outras regiões.”

