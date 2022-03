Lula diz que teme ser assassinado durante campanha eleitoral: ‘Tenho preocupação’

Ex-presidente relembra o caso Marielle Franco e acusa Jair Bolsonaro de ter relações próximas com milicianos

Lula diz que se preocupa com um possível assassinato durante as eleições



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com jornalistas nesta quarta-feira, 16, e afirmou que teme pela sua vida durante a campanha eleitoral à presidência da República. Segundo o petista, há uma preocupação em ser assassinado por estar em lados opostos ao atual mandatário Jair Bolsonaro (PL). “Todo mundo sabe o tipo de político que é Bolsonaro. O cidadão que não é capaz de fazer um gesto pela educação, de fazer um gesto para combater a Covid-19, o presidente que não gosta de sindicato, mulheres, quilombolas, negros, estudantes. Ele só gosta de violência, o negócio dele é relação apodrecida com uma parte dos milicianos que, quem sabe, foram quem mataram a Marielle [Franco]. Eu tenho preocupação”, alegou. Ao realizar as declarações à rádio Espinharas, na cidade de Patos, na Paraíba, o ex-metalúrgico ressaltou ser uma pessoa de fé e alegou que os brasileiros darão “um golpe” para “restabelecer a democracia” no país. “Será a morte política de Bolsonaro”, pontuou.