Lula diz que violência é ‘abominável’, mas que Trump irá tirar proveito do atentado em campanha

“Aquela foto dele com braço erguido, aquilo se fosse encomendado não saia melhor, mas de qualquer forma, vai explorar isso”, afirmou o presidente

Ricardo Stuckert/PR Lula afirmou que cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele tenha votos



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça-feira (16) que condena qualquer tipo de violência, ao ser questionado sobre o ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump no último sábado (13). “É abominável qualquer tipo de violência. Não é só com com presidente Trump, é a morte de prefeito numa cidadezinha do interior, morte de um vereador numa cidadezinha de interior. É preciso que a gente volte a ter tolerância. O que temos hoje é a derrota do argumento, o argumento vale muito pouco. O que vale hoje é mentira, fake news”, afirmou. No entanto, Lula disse que Trump irá tirar proveito eleitoral do atentato. “Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com braço erguido, aquilo se fosse encomendado não saia melhor. Mas de qualquer forma, vai explorar isso. Cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele tenha votos”, declarou em entrevista à TV Record.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ataque contra Trump ocorreu durante um comício em Butler, no Estado da Pensilvânia, onde o ex-presidente foi atingido por um tiro na orelha direita. As autoridades americanas estão investigando o incidente como uma tentativa de homicídio. Segundo o FBI, o suspeito de ter disparado contra Trump agiu sozinho. A imagem de Trump sendo escoltado por agentes do Serviço Secreto após o ataque se tornou icônica e passou a ser amplamente divulgada pela imprensa internacional. Jornais e revistas de todo o mundo estamparam em suas capas o atentado contra o ex-presidente americano, destacando a gravidade do ocorrido e suas possíveis repercussões políticas.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA